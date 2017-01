Luce pulita imitando le lucciole

foto Dal Web Correlati Meteo.it Un team di scienziati è riuscito a imitare la bioluminescenza delle lucciole in un modo molto più efficace che in passato. Questo tipo di energia chimica potrebbe anche sostituire in futuro la tecnologia led.

La luce delle lucciole ha da sempre illuminato le nostre estati e fa riemergere dalla memoria giochi d’infanzia e stupore. Amata da poeti e bambini, ora potrebbe diventare il modello di un nuovo tipo di illuminazione pulita.

Gli esperimenti sulla bioluminescenza sono studiati da diverso tempo, ma un team di scienziati della Syracuse University di New York ha messo a punto un nuovo metodo per imitare la luce delle lucciole in modo molto più efficace rispetto al passato.

Alla base della bioluminescenza delle lucciole c’è lo scambio reciproco tra la luciferina, sostanza organica che emette luce, e la luciferasi, un enzima che riesce a creare la reazione chimica necessaria per l’effettiva luminosità. Grazie a questa reazione chimica l’addome degli insetti brilla di quel chiarore giallognolo che tutti conosciamo.

Questo enzima è stato modificato geneticamente da alcuni ricercatori del Connecticut College e poi applicato sulla superficie dei nanorod, tubi microscopici in cadmio composti da materiali semiconduttori. Quando le sostanze chimiche interagiscono, rilasciano energia che viene trasferita ai fili di cadmio e questi iniziano a brillare. Grazie a tale processo la luce è stata prodotta in diversi colori, verde, arancione e rossa, e anche con lo spettro luminoso dell’infrarosso.

Il passo successivo per i ricercatori è quello di riuscire ad ampliare la potenza dell’energia ricavata, in modo da ottenere un bagliore più duraturo e più efficiente. In un futuro non troppo lontano questo tipo di illuminazione pulita potrebbe sostituire la tecnologia led o venire utilizzata in ambiti diversi come la medicina, la visione notturna, fino all’illuminazione urbana.

Judith Jaquet