In Lombardia una app per la differenziata

foto Afp Correlati Più di mille i comuni virtuosi nella differenziata app per smartphone e tablet “PULIamo”. Tante le funzioni: è possibile comunicare la presenza di rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro di materiali di scarto ingombranti e localizzare i contenitori per la raccolta differenziata più vicini. La tecnologia arriva in aiuto all'ambiente e consente ai cittadini di esprimere attivamente l'attenzione per la propria città. E' stata lanciata la. Tante le funzioni: è possibile comunicare la presenza didi materiali di scartoper la raccolta differenziata

In quattro città L'applicazione è stata sviluppata da Aprica in collaborazione con società della A2a che si occupano dello smaltimento di rifiuti.

Lanciato dal comune di Milano, questo aiuto tecnologico può essere utilizzato anche nei comuni di Bergamo, Brescia e Varese.

Il software è scaricabile gratuitamente ed è compatibile con tutti i sistemi operativi mobili in commercio. Per scaricarlo è sufficiente cercare PULIamo sull'application store.

Installandolo, sarà possibile consultare il calendario della raccolta differenziata e gli orari della pulizia delle strade con aggiornamenti in tempo reale su novità o cambiamenti orari.

Con un sistema di geolocalizzazione l'applicazione “PULIamo” riconosce il Comune di riferimento. Grazie alle funzionalità dei dispositivi elettronici è possibile fare delle segnalazioni più complete, fotografando, per esempio siringhe sporche abbandonate e l'eventuale presenza di carcasse di animali.