Anche piccole eruzioni mitigano l'effetto serra

foto Afp Un team internazionale di scienziati guidati dalla University of Saskatchewan afferma che le piccole eruzioni vulcaniche potrebbero avere un'azione di raffreddamento del clima. Gli scienziati dichiarano che gli aerosol, piccole goccioline di acido solforico, derivanti anche da piccole esplosioni vulcaniche, possono essere lanciati negli strati più alti dell'atmosfera da fenomeni meteorologici come i monsoni. E che, quest'azione abbia un effetto di raffreddamento sul nostro clima.

Anche con piccole eruzioni Adam Bourassa, dell'Institute of Space and Atmospheric Studies (Istituto di studi atmosferici e spaziali), dice che fino a ora si pensava fosse necessaria un'eruzione enorme per iniettare gli aerosol oltre la troposfera, il turbolento strato atmosferico più vicino alla Terra, negli strati più stabili dell'atmosfera come la stratosfera.

“Pensavamo che un vulcano dovesse avere abbastanza energia per inviare aerosol e gas direttamente nella stratosfera per avere un effetto sul clima. Ma adesso vediamo che è sufficiente anche un'eruzione di entità relativamente bassa purché il vulcano si trovi nelle vicinanze del monsone estivo asiatico. Si tratta della prima volta in cui si osserva l'aerosol vulcanico raggiungere la stratosfera tramite un altro percorso”.

Gli aerosol che si trovano nella parte più bassa dell'atmosfera solitamente riscendono sulla terra sotto forma di pioggia. Ma gli aerosol nella stratosfera possono avere un impatto effettivo sul clima, dice Bourassa. La luce solare colpisce le goccioline e si disperde, raffreddando potenzialmente la superficie della Terra.

Il monitoraggio I ricercatori hanno osservato che la violenta eruzione del Monte Pinatubo nelle Filippine avvenuta nel 1991 ha fatto precipitare temporaneamente le temperature di mezzo grado Celsius in tutto il globo.

Il team ha tenuto sotto osservazione, nel giugno del 2011, l'eruzione del vulcano Nabro, in Eritrea, nell'Africa nordorientale. Le scoperte sono apparse sull'autorevole rivista Science.

I ricercatori hanno scoperto che il vento ha trasportato i detriti del vulcano nel percorso dell'annuale monsone estivo asiatico. La polvere proveniente dal vulcano, un po' più pesante, è scesa giù. Ma il monsone ha trascinato i gas vulcanici e le goccioline di liquido più leggere nella stratosfera. Questi aerosol sono stati rintracciati dagli strumenti dell'Agenzia spaziale canadese Osiris a bordo del satellite svedese Odin. L'eruzione del vulcano Nabro ha prodotto la maggiore quantità di aerosol nella stratosfera mai registrata da Osiris nella sua più che decennale esperienza nello spazio.