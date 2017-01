A scuola di ecologia

foto Dal Web Correlati Meteo.it Oggi l’ecologia si impara, anche, a scuola. Sempre di più gli istituti che insegnano il rispetto per l’ambiente attraverso progetti che coinvolgono studenti e insegnanti.

Un collettore per il sole della Valtellina “La tutela del mondo in cui viviamo è un valore fondamentale", spiega GiovanBattista Turchi, professore di all’Itis Enea Mattei di Sondrio. I suoi studenti hanno costruito un collettore solare a parabola che permette di riscaldare gli ambienti senza inquinare. Tutte le componenti del sistema sono state fatte a scuola dagli stessi alunni. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento da parte di un’azienda locale, non punta solo al risparmio energetico, ma anche al coinvolgimento degli studenti in attività pratiche, che stimolino lo studio teorico.

Raccolta differenziata con Euripide e Aristotele A Milano i ragazzi del Tito Livio, storico liceo classico nel cuore della città, hanno imparato a fare la raccolta differenziata “carta, plastica e lattine”, precisa la professoressa di scienze Anna Piseri,responsabile del progetto. Nel 2010 hanno risparmiato 9.106 chilogrammi di Co2 e quasi 3000 euro di bolletta della luce. “Facciamo una campagna di sensibilizzazione per spegnere le luci-racconta una studentessa -Abbiamo tappezzato la scuola di cartelloni, creato un gruppo su Facebook e girato video pubblicati su You Tube”. I liceali green hanno vinto il primo premio del concorso "Immagini per la terra" patrocinato dalla Presidenza della Repubblica.

All'eco asilo Il rispetto dell’ambiente a Vinovo si impara sin dalla più tenera età. In questo comune in provincia di Torino c’è un asilo a impatto zero. Un edificio in legno e vetro termico completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Non ci sono né metano, né caldaia a combustibili fossili e un terzo dell’elettricità è fornito da pannelli fotovoltaici. Solo la base dell’edificio è in cemento, tutto il resto è in legno. Il riscaldamento è geotermico. La scuola è stata realizzata con un leasing che permette di realizzare opere pubbliche con la collaborazione di società private. La spesa complessiva è di 3 milioni e 275mila euro, ma il costo iniziale per il Comune è stato pari a zero.

Micol Sarfatti