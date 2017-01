Brasile, a pedali verso la libertà

foto Dal Web Santa Rita do Sapucai, a 40 chilometri da Belo Horizonte, c'è un'iniziativa ecologica a dir poco originale.

I detenuti, infatti, pedalando su particolari bici, producono l'energia che viene poi convogliata in batterie destinate a illuminare una delle più importanti strade della città.

Non sono lavori forzati L'iniziativa si chiama Projeto Luminar ed è su base volontaria. I ritmi sui bicigeneratori sono serrati, in quanto i carcerati pedalano otto ore al giorno a partire dalle sette e trenta di mattina.

Ma, c'è una ricompensa per chi decide di prendere parte al progetto: per tre giorni di sessione sulle bici viene ridotta la pena da scontare di un giorno.

L'iniziativa, partita solo tre mesi fa, ha coinvolto più di cento detenuti che si alternano sulle bici a gruppi di tre.

Hanno una corsia preferenziale i detenuti che hanno già scontato metà della pena e che si distinguono per buona condotta.