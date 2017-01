Ecomulo 2 in arrivo al Quirinale

foto Tgcom24 Correlati Le foto del viaggio dalla Sicilia per portare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dei “pizzini” di speranza. Federico Price Bruno (solo Bruno all’anagrafe, aggiunge il cognome materno per affetto) e Mirko Adamo, musicista dei Malarazza, sono partiti da Portella della Ginestra il primo maggio, in occasione del 65mo anniversario della prima strage della Repubblica. Il viaggio intrapreso dai due giovani è stato battezzato “Eco mulo 2 “ e ha l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Il 12 luglio, Roma riceve quattro visitatori particolari. Due uomini e due muli, partitiper portare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dei “pizzini” di speranza.(solo Bruno all’anagrafe, aggiunge il cognome materno per affetto) e, musicista dei Malarazza, sono partitiil primo maggio, in occasione del 65mo anniversario della prima strage della Repubblica. Il viaggio intrapreso dai due giovani è stato battezzatoe ha l'obiettivo di sensibilizzare sulle

Seconda esperienza Si tratta del secondo viaggio a dorso di mulo per Federico. La prima edizione di quest’avventura è dell’anno scorso. L’itinerario, più breve, con partenza da Cinisi, poi Portella della Ginestra, Corleone e altri comuni dell’entroterra. Un viaggio circolare con il ritorno a Cinisi presso la casa di Peppino Impastato in una data simbolica: il 9 maggio, ricorrenza dell’uccisione del giovane che combatteva il potere mafioso.

All'epoca, il compagno di viaggio era stato il mulo Socrate, ora in pensione in un maneggio causa vecchiaia.

I due muli protagonisti dell'itinerario di quest'anno si chiamano 'Giovà' e 'Palù' in onore dei magistrati Falcone e Borsellino. Come mai è stato scelto proprio questo animale? “Il mulo”, dice Federico, “è stato la prima vittima del massacro di Portella della Ginestra ma anche il compagno di fatica nel lavoro nei campi”.

I problemi ambientali incontrati “Abbiamo attraversato sette regioni e più di cento Comuni”, spiega Mirko, anima organizzativa del duo. “Deviare dal percorso più breve ci ha permesso di passare da luoghi come Scaletta Zanclea, dove l’edificazione selvaggia ha generato grossi rischi”.

Federico aggiunge: “Siamo stati anche a San Lucido, in Calabria. Secondo le dichiarazioni di un pentito (pare poi ritrattate) la costa tirrenica calabrese sarebbe un cimitero di navi contenenti scorie radioattive. Noi abbiamo parlato con le persone e ci siamo esposti sui social network per sensibilizzare sulla questione”.

I muli, però, sono stati anche spazzini per un giorno. Federico racconta: “A Castelbuono, in provincia di Palermo, si usa fare la raccolta differenziata porta a porta con gli asini. Noi abbiamo contribuito quando siamo passati da lì”.

Sentieri dimenticati Il percorso si è snodato lungo le antiche ippovie e le regie trazzere, strade di campagna ormai in disuso. Proprio questa la parte dell'itinerario che è piaciuta di più a Federico: “Attraversare strade spesso dimenticate, incontrare la gente che abita questi luoghi è stato l'aspetto più rilevante dal punto di vista umano”.

Il rispetto dell’ambiente passa anche per la valorizzazione e la riappropriazione di sentieri dalle creste sinuose da cui godere di un panorama dimenticato. Per evitare di fiaccare gli animali, Mirko e Federico sono saliti sui muli solo per quattro ore al giorno: le più fresche del mattino e della sera. Il resto del percorso è stato portato avanti a piedi.

Durante la tratta, sono state raccolte le istanze di associazioni o singoli cittadini da comunicare al Presidente della Repubblica. In realtà, i due amici non sono certi di essere ricevuti dal capo dello Stato, ma Federico parla di 'un asso nella manica' che non vuole svelare. Domani, i due si troveranno alle 16 davanti al Quirinale per chiedere di essere ricevuti.

Comunque vada, il ritorno sarà in nave; per i muli, i due ragazzi hanno già pensato a un box attrezzato per il trasporto. Una volta giunti in Sicilia, i due animali saranno donati a un'associazione di cavalieri di Motta d'Affermo, in provincia di Messina.