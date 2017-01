New York: primo parco sotterraneo al mondo

foto Dal Web Correlati Meteo.it Continua il recupero in chiave ecologica di aree abbandonate nella Grande mela: il parco sorgerà in un vecchio deposito in disuso dell’azienda dei trasporti e riceverà la luce solare grazie a un sistema di cavi in fibra ottica.

Dopo il recupero della vecchia ferrovia sopraelevata High Line, divenuta dal 2009 un parco urbano che svetta per 3 chilometri sulla città, a New York è già il tempo della Low Line, il primo parco sotterraneo al mondo.

Il progetto, chiamato Delancey Underground sorgerà a Manhattan, proprio come la High Line, negli spazi del Williamsburg Trolley Terminal, un vecchio deposito dell'azienda dei trasporti che occupa oltre 6 mila metri quadrati sotto Delancey street.

Gli ideatori di questo esempio di agritettura, l’unione tra agricoltura e architettura, sono James Ramsey, ex ingegnere NASA, e Dan Barasch, con un passato in Google. I due hanno anche aperto una piattaforma web di found raising per poter costruire un modello in scala del parco, centrando questo obiettivo in poco tempo. Ora sono già al lavoro per raccogliere i circa 35 milioni di dollari necessari per l’opera, da realizzare entro il 2015, grazie anche a sponsor importanti.

Il parco “nascosto” riceverà la luce solare grazie a una complessa tecnologia basata su una rete di cavi in fibra ottica che permetterebbe la fotosintesi per fiori e piante. Sarebbe così un luogo molto ben illuminato, senza la presenza dei dannosi raggi UV. La notte, in caso di cielo nuvoloso e per il ricircolo dell’aria ci sarà bisogno di un supporto energetico elettrico, e, secondo i progettisti, sarà ottenuto nel modo più ecologico possibile, sfruttando le energie pulite.

Si tratta di un ennesimo esempio di come sia possibile portare a vita nuova, secondo criteri di rispetto per l’ambiente e valorizzazione urbana, i vecchi edifici abbandonati che popolano molte delle nostre città.

Judith Jaquet