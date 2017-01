Più di mille i comuni virtuosi nella differenziata

foto Sito ufficiale Premiati da Legambiente, il 10 luglio a Roma, i comuni "ricicloni", ossia le municipalità virtuose che hanno raggiunto, già nel 2011, la quota del 65 per cento nella raccolta differenziata dei rifiuti.

In provincia di Belluno il comune più "riciclone" Il comune più "riciclone" d'Italia è Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, con l'87,7 per cento di raccolta differenziata. Per la terza volta si trova al primo posto della classifica stilata dall'associazione ambientalista.

Seguono sul podio, i comuni di Vattaro, in provincia di Trento, e Morgano, in provincia di Treviso.

Nel totale sono ben 1.123 le municipalità virtuose e rappresentano quasi sette milioni di cittadini della Penisola. Sono più di 830 i comuni che si confermano zoccolo duro del concorso, comparendo da tre anni consecutivi nelle graduatorie.

Le grandi città Tra le municipalità più estese e con il più alto numero di abitanti, Milano è stabile attorno al 34 per cento. Nel comune meneghino sarà avviata nell'autunno di quest'anno la raccolta dell'organico in alcuni quartieri.

Al Sud si mantiene alta Salerno con il 68 per cento di raccolta differenziata.

Torino, pur non entrando nella graduatoria dei comuni 'ricicloni', supera in media il 40 per cento di raccolta grazie al solo risultato del porta a porta in alcuni quartieri, mentre nel resto della città la percentuale è ferma sotto il 30 per cento.

Roma, invece, stenta ad avere buoni risultati, anzi, dopo l'esaurimento della discarica di Malagrotta, per Legambiente "E' scandalosamente in emergenza".

Andrea Poggio, vicedirettore di Legambiente commenta: "Un migliaio di comuni è fermo all'anno zero. L'aspetto significativo è che il gruppo intermedio, in fase di transizione verso l'efficienza, in tempi brevi riesce a raggiungere il vertice. Un esempio sono i quartieri di Torino dove è partito il porta a porta, le recenti sperimentazioni di Napoli e il riavvio a Milano dell'organico".