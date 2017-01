Una miniera di metalli preziosi dai rifiuti

foto Tgcom24 Correlati Come avviene il riciclo

Si calcola, infatti, che ogni cittadino dell’Unione europea produca circa 17 chili di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) all’anno, una cifra che secondo le stime salirà a 24 chili entro il 2020. La ricerca spasmodica di gadget tecnologici all'ultimo grido, spinta dai frequenti lanci sul mercato di nuovi prodotti che fanno considerare il cellulare o il pc comprati solo qualche mese prima già obsoleti, aumenta l'ammasso di rifiuti elettrici ed elettronici.Si calcola, infatti, chedell’Unione europea produca circadi apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) all’anno, una cifra che secondo le stime salirà a

Materiali di importanza strategica Ma da questo spreco potrebbe nascere una risorsa. Dall’attività di riciclo dei Raee è possibile, infatti, recuperare percentuali significative di metalli preziosi e terre rare.

Si tratta di materiali a rischio di fornitura e riconosciuti come strategici dall'Unione europea, tra questi c'è il gruppo dei metalli del Platino (Palladio, Rodio, Rutenio, Iridio, Osmio) per i quali oggi non esiste una produzione in Europa. Le fonti principali sono il Sud Africa e la Russia.

Poi, ci sono le terre rare che non vengono prodotte all’interno dell’Unione Europea e per le quali l’approvvigionamento è per il 97 per cento proveniente dalla Cina.

Per alcuni settori, come quello automobilistico, della difesa e dell’industria elettronica, questi materiali sono fondamentali.

L’industria elettronica, per esempio, è uno dei principali consumatori mondiali di metalli e minerali. Questo settore utilizza annualmente circa 7.500 tonnellate di argento (il 34% della produzione mondiale) 350 tonnellate d’oro, 7 milioni di tonnellate di rame (54% della produzione mondiale) e oltre 700 tonnellate di Indio.

Il valore commerciale dei principali metalli e minerali utilizzati dall’industria elettronica a livello globale ammonta ad almeno 80 miliardi di dollari e la lista include sostanze come il Palladio, il Rutenio, l’Antimonio, lo Stagno e il Cobalto.