Gli italiani scelgono gli elettrodomestici green

foto Tgcom24 L'eco sostenibilità è un fattore chiave per gli italiani al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico: il 95 per cento delle famiglie la considera fondamentale perché in grado di contribuire notevolmente alla riduzione delle spese domestiche.

Dall’Osservatorio Samsung emerge come l’attenzione sempre maggiore della popolazione italiana per le tematiche ambientali si rifletta sulle motivazioni alla base della scelta di acquisto dei dispositivi domestici, posizionando al primo posto il risparmio energetico, seguito da quello di tempo e di spazio. Quest’ultimo, in particolare, è determinante per la fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni, che secondo l’indagine comprende i nuclei familiari più numerosi, mentre una maggiore attenzione al tempo sembra essere cruciale fra i più giovani e i più anziani. Infine, le donne, sempre impegnate nel districarsi tra impegni lavorativi e familiari, si focalizzano di più sul risparmio di tempo, mentre gli uomini prediligono elettrodomestici salva-spazio.

Solo con costi limitati Quanto si è disposti a spendere per un elettrodomestico in grado di garantire un buon risparmio energetico? Il 50 per cento delle famiglie dichiara di essere disposto a pagare maggiormente ma, tra questi, il 40 per cento sarebbe disposto a spendere solo il 10 per cento in più. La propensione a una spesa più importante si rafforza con il crescere dell’età.