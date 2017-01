Rinnovabili: Padova e Grosseto comuni virtuosi

foto Afp Padova e Grosseto fanno volare in alto l'Italia per le loro performance sulle fonti pulite e le politiche energetiche locali.

I due comuni italiani sono stati premiati nel corso di una cerimonia organizzata da Legambiente, l'associazione partecipa dal 2010, in rappresentanza dell'Italia, al progetto europeo Res champions league, una sorta di campionato per le energie rinnovabili.

Padova prima tra le grandi città In particolare, Padova si è aggiudicata la medaglia d'oro tra le città di grandi dimensioni per il suo impegno su efficienza energetica, riduzione dei consumi e emissioni di anidride carbonica.

Nel 2011 il comune si è impegnato a ridurre almeno del 20 per cento le sue emissioni per il 2020 rispetto ai livelli del 2005.

In città sono stati installati 572 metri quadrati di solare termico, 42.700 kilowatt di fotovoltaico, 0,75 kilowatt di mini-eolico, 590 kilowatt di mini-idro, 11,3 megawatt di biomassa, 200 kilowatt elettrici più 90 kilowatt termici di geotermia e 1.980 kilowatt elettrici di biogas.

Grosseto, medaglia d'argento per i comuni medi Grosseto, invece, ha conquistato la seconda posizione tra i comuni di medie dimensioni per i progetti di informazione dei cittadini e la diffusione delle fonti rinnovabili nel territorio con 432 metri quadrati di solare termico, 12.900 kilowatt di fotovoltaico, 60 kilowatt di mini-eolico, 470 kilowatt di mini-idro, 19 kilowatt termici di geotermia e 1.248 kilowatt elettrici di biogas.

Il comune, inoltre, presta particolare attenzione al tema della mobilità: si sta dotando di biciclette e di auto elettriche grazie a incentivi ai residenti. Grosseto è anche in prima linea nella campagna Eternit free per la sostituzione di tetti in amianto con impianti fotovoltaici per le aziende del territorio.

Altri premi Tra i comuni piccolissimi con meno di cinque mila abitanti ha avuto la meglio Tramayes, in Francia. Mentre la Germania si è aggiudicata il primo premio per i comuni piccoli con Tacherting e per quelli medi grazie alla municipalità di Leutkirch.