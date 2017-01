Italia e ambiente: c'è ancora molto da fare

foto Afp Un quadro articolato, quello presentato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) descritto dall’Annuario dei dati ambientali 2011. Preoccupano il consumo di suolo, la quantità di rifiuti e l'erosione delle coste. Note positive, la riduzione dei livelli di Pm10 e la diffusione del biologico.

Consumo di suolo La crescita del consumo di suolo in Italia avanza al ritmo di più di cento ettari al giorno.

Nelle principali aree urbane, il fenomeno interessa più della metà del territorio comunale con picchi del 60 per cento a Milano e Napoli, e la superficie impermeabilizzata copre più del 6 per cento dell’intero territorio nazionale. Mentre a Roma la superficie impermeabile cresce oltre i 300 ettari all’anno.

Inquinamento dell'aria Alcune sostanze inquinanti come biossido di zolfo, ossido di carbonio, benzene e piombo non costituiscono attualmente un problema, se non a livello locale e in specifiche circostanze. Non si arresta, invece, l'emergenza per Pm10, Pm2,5 e Ozono(O3), anche se il 2010, esclusivamente per il Pm10, segna un valore positivo. Infatti, oltre la metà delle stazioni di monitoraggio presenti sul territorio ha registrato valori al di sotto dei limiti.

Situazione diversa per l’ozono estivo: nel 2011 l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana non è stato superato solo nell’8 per cento delle stazioni.

Erosione delle coste Dal Duemila al 2007 sono andati persi 600 mila metri quadrati di spiagge. Il disegno delle nostre coste è cambiato: il 37 per cento dei litorali ha subito variazioni dell’assetto delle linee di riva superiori a 10 metri. L’arretramento della linea di riva e la perdita di superficie costiera sono più gravi in corrispondenza delle foci dei fiumi. In crescita il numero dei litorali stabilizzati artificialmente: sono stati realizzati circa 250 interventi.

Cambiamenti climatici Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, il 2010 è stato per l’Italia il diciannovesimo anno consecutivo con anomalia termica positiva. Negli ultimi 14 anni, i giorni estivi e le notti tropicali sono stati sempre maggiori delle rispettive medie climatologiche.

Gas serra Si riducono del 3,5 per cento le emissioni totali di gas a effetto serra passando, tra il 1990 e il 2010, anche se, in base al Protocollo di Kyoto, l’Italia dovrebbe ridurre ulteriormente le proprie emissioni.

Biodiversità La biodiversità è minacciata e rischia di essere perduta. In particolare, sono a rischio più della metà dei vertebrati, come pesci d’acqua dolce, anfibi e rettili insieme a un grande quantità di specie vegetali. La responsabilità è dell'uomo, in maniera indiretta, l'impatto dell'essere umano incide con la trasformazione e modificazione degli habitat naturali, l’uso di pesticidi e l’ inquinamento delle acque e taglio dei boschi e incendi. Tra gli interventi diretti, sono il bracconaggio e la pesca illegale a minacciare il 21 per cento delle specie a rischio.

Aree protette In totale sono 871 le aree protette che occupano una superficie terra di oltre 3 milioni di ettari pari al 10,5 per cento del territorio nazionale, mentre le superfici a mare tutelate includono anche 27 Aree Marine Protette.

Nucleare Nel settore delle attività nucleari, la maggior parte dei trasporti di materie radioattive effettuati sul territorio nazionale riguarda sorgenti utilizzate in campo industriale ( 6%), nel settore dei rifiuti (11,6%) e soprattutto nel campo della medicina nucleare e della ricerca (82%).

In termini di volumi, il Lazio è la regione con la maggior presenza sul territorio di rifiuti radioattivi, mentre in termini di radioattività la regione più interessata è il Piemonte con il 72,3 per cento.

Rifiuti Cresce la produzione di rifiuti urbani che nel 2010 si attesta a 32,5 milioni di tonnellate. Aumenta, rispetto al 2009, anche la produzione individuale dei rifiuti urbani pari a 536 chili per abitante, circa 4 chili in più a testa.

Una nota positiva: in aumento nel 2010, rispetto all’anno precedente, il numero delle famiglie che dichiarano di raccogliere abitualmente i rifiuti in modo differenziato, utilizzando gli appositi contenitori. Quelli più differenziati, tra i diversi tipi di scarti, risultano vetro, carta e plastica.