Crescono i reati contro l'ambiente

I dati dell'Ecomafia novantatré reati ambientali sono stati commessi ogni giorno nel 2011, con un totale annuale che sfiora le 34 mila unità e un incremento di 9,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Cresce l'aggressività dell'uomo contro la natura.

L'eco mafia non conosce crisi In un periodo di crisi economica globale e trasversale, i guadagni della malavita non arretrano. Mentre diminuisce il fatturato legale degli investimenti pubblici al Sud, gli affari illegali prosperano. In Calabria, i cantieri gestiti dalla 'ndrangheta continuano a lavorare a pieno regime e in Campania i camorristi hanno messo a profitto i finanziamenti dell'emergenza rifiuti. Il guadagno stimato derivante dai traffici gestiti dagli eco criminali è di 16,6 miliardi di euro.

I reati Lo scorso hanno sono aumentati gli incendi boschivi: finiti in fumo 60 mila ettari di boschi.

I reati contro la fauna sono aumentati del 28 per cento. Questo tipo di illegalità è variegato e comprende il traffico delle specie protette, il commercio illegale di pelli di pregio, il bracconaggio, i combattimenti tra cani, le corse ippiche clandestine e la macellazione al di fuori dalla legge.

Anche il patrimonio artistico, storico e archeologico, vero vanto del nostro Paese, è stato oggetto di una grande quantità di furti, con un aumento del 13,1 per cento.

Mentre contro la filiera agroalimentare, i reati sono triplicati rispetto al 2010.

Il traffico dei rifiuti Anche se i reati nel ciclo dei rifiuti e del cemento hanno registrato una lieve diminuzione, i numeri restano comunque alti e nascono nuovi modi di aggirare la legge.

Più di 340 tonnellate di rifiuti sono gestite illegalmente. Ci sono 199 inchieste in tutta Italia su questo tema, le indagini in corso riguardano anche i Paesi esteri coinvolti nei traffici internazionali di rifiuti in partenza dall'Italia.

A questo proposito, occorre porre l'attenzione sul problema della sottrazione di materie prime alle aziende e ai consorzi di riciclaggio legali che vanno ad arricchire le organizzazioni criminali. In particolare, sono i rifiuti in plastica e i rottami in ferro, quelli su cui si concentrano le mire dei trafficanti: attraverso trattamenti fittizi e giri bolla portano il pattume all'interno di piloni e strade, in cantieri edili o in siti oltreconfine.

La distribuzione regionale La maggior parte dei reati registrati, quasi la metà, riguarda le quattro regioni con una tradizionale presenza mafiosa con la Campania in testa, seguita da Calabria, Sicilia e Puglia.