Mi vesto di batteri

Il risultato è una sorta di stoffa originale dalle caratteristiche simili a quelle della pelle. Il biologo ha collaborato al progetto con la stilista Suzanne Lee, autrice, tra l'altro del libro sulla moda del futuro "Fashioning the future: tomorrow's wardrobe". Il biologo Daviv Hepworth ha comiciato a lavorare nel 2003 a un progetto mirato a ricavare un tessuto da utilizzare per il vestiario ricavato da

La tecnica Per creare questo particolare materiale è stata fatta crescere una coltura mista di batteri in grado di far fermentare il glucosio in una vasca contenente una soluzione zuccherina al té verde. Il prodotto risultante sono delle microfibrille di cellulosa.

Il processo di formazione del tessuto non è immediato. Occorrono, infatti, due o tre settimane perché si formi una pellicola spessa un centimetro e mezzo.

Questa può essere rimossa, tagliata e cucita. Il tessuto può essere sottoposto a tintura o può essere stampato.

Quando un prodotto realizzato in questo innovativo materiale non piace più e si decide di buttarlo nella pattumiera, non si devono avere troppi rimpianti perché può essere oggetto di compostaggio.