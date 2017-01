Cambiamenti clima: i pesci si adattano

foto Dal Web A volte la natura riesce ad avere la meglio perfino sui danni ambientali. A quanto pare, infatti, i pesci riescono ad adattarsi meglio di quanto si era supposto finora ai cambiamenti climatici nel passagio da una generazione all’altra. Questo il risultato di uno studio condotto dai biologi marini dell’Università australiana James Cook di Townville e pubblicato sulla rivista “Nature Climate Change”.

Un adattamento di padre in figlio Gli scienziati hanno osservato i pesci pagliaccio (Amphiprion percula) nei quali la capacità di mutare in relazione all’ambiente circostante si trasmette ereditariamente dal genitore al figlio. L’ereditarietà è una caratteristica studiata di rado negli studi di settore che hanno dimostrato le conseguenze negative del riscaldamento globale sugli oceani, che assorbono circa un quarto delle emissioni di anidride carbonica, su diversi animali marini.