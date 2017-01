Produrre energia stando seduti in ufficio

foto sito ufficiale Correlati L'ufficio che ricarica il gadget set da ufficio chiamato “Unplugged” che cattura l’energia che produciamo quotidianamente per svolgere i nostri compiti quotidiani come stare seduti e camminare e la converte nell’elettricità che può caricare i nostri gadget tecnologici. Facendo uso di tecnologie in grado di captare l’energia cinetica, uno studente svedese di design, Eddi Törnberg ha creato unchiamatochecattura l’energia che produciamo quotidianamente per svolgere i nostri compiti quotidiani come stare seduti e camminare e la converte nell’elettricità che può caricare i nostri gadget tecnologici.

L’idea di Eddi Törnberg parte da un’intuizione semplice e può trattarsi di una buona idea visto che la nostra cultura sedentaria ci obbliga a stare su una sedia per la maggior parte del giorno. Perché tutto lo stare seduti e buttare la carta nel cestino non vada perduto non sia vano.

La potenza elettrica è generata dalla pressione della persona che cammina sul tappeto, attraverso il colore corporeo della persona seduta sulla sedia, tramite gli acidi naturali e gli zuccheri della pianta e, ancora, dal calore degli oggetti elettronici appoggiati sulla scrivania.

Realizzato utilizzando legno e altre componenti, l’ “ufficio energetico” è connesso tramite una rete di cavi.

Gli elementi piezoelettrici sono intessuti nel tappeto, ciò significa che appena si cammina su di esso si espongono i cristalli negli elementi a uno stress meccanico e questi producono energia.

Gli zuccheri e gli enzimi della pianta aiutano a estrarre energia attraverso la fotosintesi.

La seduta è basata sull’effetto Seebeck, il metallo nella superficie diventa caldo a causa del calore umano mentre la parte sottostante viene tenuta fredda da alette di metallo. La differenza tra queste due diverse temperature genera energia.