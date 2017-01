Come dire addio alle zanzare in modo naturale

foto Dal Web

Una buona norma generale è tenerle fuori dal proprio appartamento bloccando l'accesso con le zanzariere. La stagione estiva fa pensare a sole mare e… zanzare. Come fare per tenerle lontane con rimedi naturali senza utilizzare i pesticidi chimici?Una buona norma generale è tenerle fuori dal proprio appartamento bloccando l'accesso con le zanzariere.

Conosci il tuo nemico Sapere cosa attrae le zanzare può aiutarti a capire cosa evitare di fare per tenerle alla larga.

1.L’acqua stagnante. Occorre svuotare ad esempio i sottovasi e cambiare con frequenza la bacinella per abbeverare gli uccelli e la ciotola per i nostri pets.

2. Il biossido di carbonio. Il nostro corpo lo produce quando è caldo o dopo aver fatto esercizio fisico. Anche le candele o altri fuochi lo producono.

3. Acido lattico. Si rilascia dopo l’attività fisica o dopo aver mangiato alcuni cibi (per esempio quelli salati o ad alto contenuto di potassio)

4. Le fragranze floreali o fruttate. Vengono aggiunte ai profumi, ai prodotti per i capelli o ai filtri solari profumati.

Come allontanarle Si può creare un repellente naturale che allontani questi insetti fastidiosi, con l’accortezza di applicarlo ogni due ore. A causa delle differenze tra le tipologie di zanzare i prodotti che contengono molteplici sostanze repellenti sono più efficaci di quelli che contengono un singolo ingrediente. Tra i più efficaci ricordiamo gli oli di citronella, cannella, rosmarino, cedro, menta, garofano e geranio.