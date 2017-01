L'Italia si muove male

foto Afp

A questa conferenza ne seguiranno sette: ognuna con un topic legato all'ambiente. Una serie di incontri organizzati dal ministero dell'Ambiente e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.



Si è tenuta il tre luglio a Roma la prima assemblea degli Stati generali della green economy sul tema della mobilità.A questa conferenza ne seguiranno sette: ognuna con un topic legato all'ambiente. Una serie di incontri organizzati dal ministero dell'Ambiente e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Troppe auto In Italia, il settore dei trasporti costituisce un terzo del totale dei consumi energetici. Ci sono trentasei milioni di automobili in circolazione, pari al 17 per cento di quelle sulle strade dell'intero continente europeo.

Le conseguenze ambientali sono ragguardevoli: le emissioni di alcune sostanze inquinanti continuano a essere un problema come il famigerato particolato atmosferico, l'ozono e il biossido di azoto.

I danni sono anche economici: il traffico costa a tutti gli italiani, l'uno per cento del Pil, fattore che, specie in tempi di crisi, non è poca cosa. Inoltre, le città inquinate limitano la propria attrattiva turistica nonostante le bellezze architettoniche e paesaggistiche.

Quattro ruote, vizio italico? La responsabilità del singolo cittadino nella scelta del proprio mezzo di locomozione è un fattore importante ma non l'unico determinante. Molto dipende, infatti, dalle infrastrutture messe a disposizione. Per fare un esempio: la metropolitana della città di Berlino è superiore a quelle di tutte le città del nostro Paese.

Per cambiare la situazione, sono necessari interventi da parte di chi ci governa come un aumento delle piste ciclabili, un rafforzamento nei trasporti pubblici e una rete più capillare di corsie preferenziali per gli autobus.

Importante anche l'impegno degli imprenditori privati per sviluppare strategie eco friendly e investire nella ricerca nei temi legati alla sostenibilità.