Il giardino dove lo metto? Sul tetto

foto Afp giardino pensile arriva anche in Italia. Tutto è cominciato una quindicina d'anni fa con i roof garden di New York e, per una volta, l'emulazione delle abitudini della Grande Mela ha un risvolto positivo ed ecologico. Milano è la capofila di questa tendenza, diffusa a macchia di leopardo nel Nord Italia, meno presente nella fascia meridionale della nostra Penisola.

A casa propria ma non solo In Italia il verde sul tetto non piace solo sulla propria abitazione per avere la possibilità di godere di uno spazio verde anche nel grigiore urbano. Ma la voglia di sfruttare il soffitto per creare un piccolo Eden coinvolge anche le aziende, sempre più preoccupate dall’idea di dare un’immagine legata all’attenzione dell’ambiente. Perfino negli edifici pubblici cominciano a sbocciare germogli sulle scuole.

Il verde sugli stabili ha anche una funzione isolante: aiuta a tenersi freschi durante le stagioni più calde aiutando a dire addio, senza troppi rimpianti, al condizionatore.