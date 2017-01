Albania: ambientalisti contro l'import dei rifiuti

foto Afp Una discarica vicina, dall'altra parte dell'Adriatico. Secondo i dati delle Nazioni Unite il problema dei rifiuti tossici in Albania ha una grande rilevanza. Per l’Onu, tra il 2003 e il 2010, nella Nazione balcanica è arrivata immondizia non certificata persino classificata come pericolosa per l’ecosistema. Il Paese delle Aquile è tra gli Stati più inquinati d'Europa., dall'altra parte dell'Adriatico. Secondo i dati delle Nazioni Unite il problema dei rifiuti tossici in Albania ha una grande rilevanza. Per l’Onu, tra il 2003 e il 2010, nella Nazione balcanica è arrivatapersino classificata come pericolosa per l’ecosistema.

Rifiuti tossici I rifiuti tossici continuano a essere scaricati nell’altra parte dell’Adriatico senza alcun controllo nonostante nel ’99 il governo di Tirana abbia ratificato la Convenzione di Basilea sui rifiuti. Nel 2004 sarebbero arrivate dalla Francia quasi seicento tonnellate di rifiuti tossici. Trasferimenti definiti illegali dal Commissario dell’Unione europea per l’ambiente Janez Potočnik.