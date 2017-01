Bici che passione

foto Dal Web nove italiani su cento sono frequent biker, ossia ogni giorno inforcano una bicicletta per effettuare i propri spostamenti. Numeri alti che appaiono triplicati rispetto a dieci anni fa, quando a utilizzare quotidianamente la bici era il 2,9 per cento degli italiani. Secondo un sondaggio effettuato da Ipr per Legambiente,ossia ogni giorno inforcano una bicicletta per effettuare i propri spostamenti.alti che appaiono, quando a utilizzare quotidianamente la bici era il 2,9 per cento degli italiani.

Se ai ciclisti abituali aggiungiamo i nove milioni che ne fanno un uso saltuario arriviamo a quasi un quarto dell’intera popolazione che risiede nel nostro Paese. Con Ferrara capofila come città italiana con il maggior numero di biciclette per abitante.

Perché è amata Il velocipede, questo il nome della bici per il codice stradale, consente di fare attività fisica senza sottoporsi ai salassi economici delle palestre. Inoltre, permette di evitare lo stress della ricerca del parcheggio e dell’attesa in metropolitana.

Forse, a contribuire al successo delle due ruote ha inciso non poco l’aumento del costo della benzina, ormai quasi a due euro al litro.

Ma, un fattore non trascurabile è l’ecologia del mezzo. La crescente consapevolezza ambientale spinge molti a diventare ciclisti anche per limitare le emissioni nocive dei gas di scarico.