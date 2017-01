M'illumino di verde

foto Tgcom24 Correlati Da riuso e riciclo lampade Led (diodi a emissione luminosa) e Oled (diodi organici a emissione luminosa). Inoltre, si può illuminare la propria casa in maniera verde con lampade e lampadari ottenuti utilizzando materiali di scarto o frutto di riciclo. Una coscienziosa scelta delle lampadine può essere messa in atto prediligendo(diodi a emissione luminosa) e(diodi organici a emissione luminosa). Inoltre, si può illuminare la propria casa in maniera verde con lampade e lampadari ottenuti utilizzando

Una lampada dentro un ceppo Questa l’idea del giovane designer Questa l’idea del giovane designer Marco Stefanelli per la sua collezione Brecce. Il procedimento di realizzazione procede per fasi: viene tagliata una fetta del ciocco e sostituita con un calco in resina cavo al cui interno vengono posizionati i Led. Il legno viene trattato con olio di semi di lino, non viene impiegata neanche una goccia di colla perché i pezzi sono a incastro.

Legno certificato per le lampade Plinio Caratterizzate da un design essenziale, anche qui i pezzi sono incastrati. Alla dimensione ecologica si unisce quella sociale: la collezione Caratterizzate da un design essenziale, anche qui i pezzi sono incastrati. Alla dimensione ecologica si unisce quella sociale: la collezione Plinio Des mira a creare un canale di scambio tra le storiche falegnameria della Brianza e quelle create per il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute ed ex-detenute.

Riciclate e riciclabili Le lampade Re+ disegnate da Stefano Giovacchini e Silvia Magrini, sono in polipropilene rigenerato e sono riciclabili. Con la stessa base, si possono utilizzare diverse griglie.

Cartone riciclato per il pannello luminoso Lo studio Taiwanese Nbt ha realizzato Ambihive: un pannello luminoso in cartone riciclato da appendere al muro. È collegato con un impianto hi-fi e le luci a Led creano delle coreografie luminose in sincrono con i suoni. Inoltre, il design è personalizzabile online.