Stop alle aree inutilizzate, invia la tua proposta

Capannoni dismessi, ex aree industriali degradate, palazzi storici lasciati al loro destino. Le città italiane sono piene di situazioni di questo tipo. Oltre ad additare questecon legittima indignazione oggi si può fare di più. C’è tempo, infatti, per indicare alle aree dismesse e degradate e proporne una riutilizzazione in termini ambientali e sociali.

Le segnalazioni sono aperte a tutti i cittadini così come agli addetti ai lavori. Alla campagna, dal titolo “Riutilizziamo l’Italia”, si può partecipare sul sito wwf.it/riutilizziamolitalia , dove è possibile compilare l’apposita scheda e allegare le immagini dell’area a cui si vuole restituire una nuova funzione.

Un’emergenza planetaria Oggi solo un quarto delle terre emerse può essere considerato ancora in uno stato di naturalità.

Un trend rispetto al quale l’Italia non è da meno: secondo un dossier curato da Wwf e Fai, negli ultimi cinquant’anni il nostro Paese ha consumato il suolo a un ritmo di 33 ettari al giorno (circa quattro volte un appartamento di medie dimensioni ogni giorno) e nei prossimi venti anni il nostro territorio scomparirà al ritmo di 75 ettari al giorno.

Italia costruita e abbandonata I numeri dell’Italia cementificata priva di utilizzo sono impressionanti. Cinque milioni di abitazioni italiane sono seconde case o non abitate, una quantità pari a circa il 17 per cento del patrimonio abitativo complessivo. Inoltre, settemila chilometri di ferrovie sono abbandonati. I capannoni industriali, poi, sono settecentomila.