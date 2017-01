Dieci consigli per nozze ecosostenibili

foto Dal Web Correlati Dieci consigli per un matrimonio green Ci siamo, il gran giorno è arrivato. Dopo una miriade di primi appuntamenti tragicomici avete finalmente trovato l'uomo o la donna che fanno per voi. E dopo la desiderata proposta di matrimonio scatta l'ora dei preparativi delle nozze. Ecco una lista di suggerimenti per organizzare il proprio matrimonio rispettando la natura.

Inoltre, sia per lo sposo che per la sposa, è consigliata la scelta di un abito semplice che sia possibile riutilizzare in altre occasioni. La sposa può scegliere di utilizzare l'abito della madre o di acquistarne uno nei negozi vintage. Chi non ama lo stile retrò può optare per abiti realizzati in tessuti organici,come quelli in canapa della Conscious clothing , o derivati dal riciclo.Un'idea in più? Noleggiare un abito principesco presso una sartoria teatrale.Inoltre, sia per lo sposo che per la sposa, è consigliata la scelta di un abito semplice che sia possibile riutilizzare in altre occasioni.

2. Ridurre il consumo di luce elettrica Un matrimonio di mattina o nel primo pomeriggio consente di evitare di accendere le lampadine. Se si sceglie il pomeriggio e comincia a imbrunire, l'uso di candele naturali garantisce un'atmosfera da favola. Attenzione, però, la maggior parte delle candele contiene paraffina, un derivato del petrolio. Occorre scegliere candele ecologiche in cotone puro o di cera di soia o d'api.

3. Inviti e ringraziamenti via mail Utilizzare la posta elettronica può essere una buona idea soprattutto se gli invitati hanno dimestichezza con il mondo di Internet. Per i parenti più anziani o gli amici tecnofobi, però, può essere indicato mantenere la tradizione dell'invito cartaceo, avendo cura di utilizzare carta riciclata e stampata con inchiostri ecocompatibili.

4. I fiori Per limitare l'impatto ambientale del proprio bouquet si possono scegliere fiori di stagione coltivati in campi vicini al luogo della celebrazione.

5. Ridurre l'impatto degli spostamenti Organizzare celebrazione del matrimonio e buffet in luoghi vicini consente di ridurrre le emissioni di Co2. In alternativa si può scegliere di far spostare gli invitati con un autobus elettrico.

6. Piatti biologici e locali Un banchetto biologico sarà senz'altro apprezzato dagli invitati, meglio ancora se gli alimenti sono prodotti vicino al luogo di consumo minimizzando, in questo modo, gli spostamenti con le emissioni conseguenti. Un agriturismo attento all'ambiente, dunque, può essere la location ideale. Inoltre, i più piccoli potranno osservare da vicino gli animali della fattoria. Per quanto riguarda il cibo avanzato, potete scegliere di donarlo ad associazioni che lo distribuiranno ai bisognosi, invece di buttarlo via.

7. Fedi nuziali etiche A ogni tonnellata di oro commerciabile corrispondono 300 mila tonnellate circa di rifiuti, ossia a una coppia di fedi nuziali corrispondono circa 6 tonnellate di scarti. Alcune aziende propongono fedi non trattate chimicamente e realizzate in oro riciclato. Un’altra soluzione è ricavare l'oro necessario facendo fondere i gioielli che non usate più. Inoltre, legandosi alla tradizione, si può utilizzare un anello di famiglia.

8. Lista nozze e bomboniere equosolidali Acquistando bomboniere equosolidali, oltre a rispettare l'ambiente, si finanziano progetti di solidarietà nei Paesi in via di sviluppo. Stesso accorgimento si può adottare nella scelta della lista nozze.

9. Luna di miele eco Organizzate il viaggio facendo attenzione alle emissioni. In generale meglio scegliere posti vicini e preferire il treno all'aereo.