5 gennaio 2015 Arizona, i cambiamenti climatici portano la neve anche sulle rocce del Grand Canyon Poche settimane prima, un altro evento meteorologico insolito e molto suggestivo si era abbattuto sulla valle: una fitta nebbia aveva ricoperto il parco Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:06 - Spettacolo più unico che raro in Arizona, negli Stati Uniti: il Grand Canyon imbiancato per la gioia dei turisti in visita, con la neve che ha ricoperto completamente il lato sud. Il fenomeno si è verificato anche a causa dei cambiamenti climatici in atto che hanno portato sul Paese un'eccezionale ondata di maltempo.

Poche settimane prima, un altro evento meteorologico insolito si era abbattuto sulla valle: una fitta nebbia, come raramente si era vista in quella zona, aveva ricoperto il parco fino alla vetta del Canyon.