Apple, nuovi data center in Europa alimentati al 100% da fonti rinnovabili

15:53 - Una superficie complessiva di oltre 330mila metri quadrati per un investimento di 1,7 miliardi di euro. Sono i numeri dei due nuovi data center previsti in Europa da Apple e alimentati al 100% da energie rinnovabili. Gli impianti, situati nella contea di Galway, in Irlanda, e nella regione dello Jutland centrale, in Danimarca, entreranno in funzione nel 2017 e avranno il più basso impatto ambientale di tutti i data center del colosso americano.

Un impegno rinnovabile - L'obiettivo dei due nuovi impianti è quello di fornire energia ai servizi online di Apple, inclusi iTunes Store e App Store. Il tutto in maniera sostenibile: l'azienda statunitense ha infatti annunciato che collaborerà con partner locali per sviluppare ulteriori progetti legati alle rinnovabili, dall'energia eolica alle altre fonti.



"Siamo orgogliosi che il nostro investimento sostenga le comunità in tutto il continente", ha dichiarato Tim Cook, Ceo di Apple. "Questo nuovo e significativo investimento - aggiunge - rappresenta ad oggi il progetto più importante di Apple in Europa. Siamo lieti di espandere le nostre attività, creando occupazione locale con centinaia di posti di lavoro e introducendo alcuni dei nostri progetti più evoluti in termini di edifici green".



I due impianti - Entrando nei dettagli del piano, per il progetto in Athenry, in Irlanda, Apple pianterà delle specie arboree autoctone nella foresta di Derrydonnell e introdurrà un'area didattica all'aperto per le scuole locali. A Viborg, in Danimarca, il data center verrà invece posizionato accanto a una delle più grandi sottostazioni elettriche della Danimarca, "scongiurando" così la necessità di generatori supplementari. L'impianto è inoltre progettato per catturare il calore in eccesso prodotto dalle apparecchiature al suo interno e condurlo nel sistema di riscaldamento delle abitazioni del distretto.