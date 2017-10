3 ottobre 2017 12:42 Ambiente, Lombardia "green": record di energia pulita, +31% di imprese La regione è leader in Italia nel settore del rinnovabile e dellʼindustria eco-sostenibile. Il 22 ottobre il referendum per lʼautonomia

La Lombardia è la regione italiana che produce più energia elettrica da fonti rinnovabili (Fer). Inoltre, le imprese "green" sono cresciute del 31% in cinque anni e rappresentano un quinto del totale nazionale e un quarto del fatturato italiano. E’ il risultato di un report, pubblicato sul sito della Regione Lombardia, in previsione del referendum sull’autonomia in programma per il 22 ottobre 2017.

LE FONTI RINNOVABILI



Consumi in crescita - Il consumo finale lordo è pari a 3.102 chilotonnellate di petrolio (ktep), a fronte di 19.182 ktep consumati in Italia ad esclusione del settore dei trasporti. Il 16 per cento dei consumi da fonti green in Italia sono lombardi. Seguono il Veneto e il Piemonte, che rappresentano il 10 per cento del totale nazionale. Fino al 2007 l’andamento delle FER è stato oscillante - con un incremento tra il 2000 e il 2007 dell’11 per cento - mentre tra il 2008 e il 2013 la crescita ha raggiunto il 40,5%, anche per effetto delle politiche di incentivazione del parco elettrico rinnovabile. Nel breve periodo, un rapporto di GSE (Gestore Servizi Energetici) rivela che, tra il 2012 e il 2014, la Lombardia ha seguito il trend italiano di crescita dei consumi di energia pulita. Nel dettaglio, si registra un aumento sensibile dei consumi finali lordi di energia da Fer tra il 2012 e il 2013 (passando da 2.826 a 3.113 Ktep) per diminuire leggermente nel 2014 con 3.102 ktep. Nel 2013 le Fer in Lombardia hanno superato per la prima volta il 10 per cento dei consumi finali di energia.



Le fonti di energia pulita - Analizzando le diverse fonti rinnovabili si registra che la quota principale di energia da Fer in Lombardia deriva dalla produzione idroelettrica, con circa il 35,5 per cento del totale. Determinanti sono inoltre il contributo dell’energia ottenuta dalla combustione di biomasse e rifiuti, da biogas e da pompe di calore. La Lombardia è inoltre la seconda regione italiana per consumi da fonte solare (208 ktep) dopo la Puglia (317 ktep). Cresce, infatti, il fotovoltaico a livello regionale: gli impianti installati a fine 2013 sono stati ben 84.338. Nonostante gli incentivi alle rinnovabili abbiano interessato principalmente le fonti elettriche, le fonti rinnovabili termiche sono destinate ad avere un ruolo sempre più importante, sostituendo le fonti fossili nel soddisfare il fabbisogno di energia.



Gli obiettivi per il 2010 - Si tratta di un primato importante per la Lombardia, anche alla luce degli obiettivi di burden sharing fissati per ciascuna Regione dal Ministero dello Sviluppo Economico alla luce della Direttiva 2009/28/CE. La Direttiva assegna all’Italia l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 una quota di consumi di energia da Fer pari almeno al 17 per cento.