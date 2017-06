Ambiente e clima, l'Italia lancia il piano Marshall europeo per l'Africa

Verso il G7 Ambiente di Bologna - L'appuntamento di Bologna sarà dunque cruciale per rilanciare un programma ambizioso di politiche internazionali per l'ecologia, progetto a cui punta Galletti, che ribadirà l'impegno di Europa, Giappone e Canada per la lotta al riscaldamento globale. Per quella data sarà molto probabile che Trump avrà già annunciato se gli Stati Uniti intendano rimanere o no nell'intesa, ma comunque vada l'Europa resta compatta nella difesa dell'accordo sul clima.



"Indietro non si torna - ha detto Galletti a Roma, presentando i 70 eventi collaterali al G7 Ambiente -. L'Italia e l'Europa rimarranno ancorate agli accordi del Protocollo di Parigi. Lì c'è il futuro del pianeta, ma anche il futuro dell'economia globale".



Nuovo Piano Marshall - Il presidente di turno del summit metterà sul tavolo dei colleghi progetti ambiziosi: un Piano Marshall ambientale europeo per l'Africa e quello che definisce un "New Deal ambientale", con taglio dei sussidi alle fonti fossili inquinanti. Per l'Italia, propone un pacchetto di sgravi fiscali per le aziende della green economy e per i posti di lavoro creati da queste (i cosiddetti "green job").



L'Italia cercherà di dare un'impostazione "sociale" ai temi ecologici, richiamandosi a Papa Francesco: la tutela ambientale nei Paesi più poveri come strumento per ristabilire condizioni di vita dignitose e scongiurare guerre e migrazioni.



Incognita Stati Uniti - Il ministro non nasconde però la preoccupazione: se gli Stati Uniti rinnegano Parigi, dice, "è un macigno sull'accordo, gli Usa rappresentano più del 50% delle emissioni di anidride carbonica del G7". Galletti però, come molti altri, pensa che Trump troverà gli oppositori più duri nella stessa economia americana: "Trump può prendere quella decisione, ma dobbiamo vedere se la sua economia lo segue. E io su questo ho dei grandi dubbi, perché l'economia verde conviene. Durante la crisi, chi ha aumentato il fatturato e i posti di lavoro sono state le aziende della green economy".



Per Galletti "ci sono Paesi come la Cina che non possono fare a meno di una politica ambientale. E può darsi che la leadership della trasformazione dell'economia veda in prima fila proprio la Cina, che trarrà vantaggi che gli Stati Uniti non avranno".



Resta la speranza - In ogni caso non è ancora detto che Trump esca dall'accordo. Il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, a chi gli chiedeva se l'Europa avesse un piano B sul clima, ha risposto: "Prima di saltare sul piano B, restiamo al piano A e vediamo quale decisione sarà presa".