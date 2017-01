Ambiente, arriva il portale Natura Italia per promuovere la biodiversità

17:31 - "Vivi le aree naturali", "Scopri la biodiversità" e "Conosci e difendi il mare". Sono queste le sezioni principali, oltre che il messaggio, di Natura Italia, il nuovo portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sviluppato per divulgare ed approfondire le tematiche legate alla biodiversità del nostro Paese e alla sua conservazione.

La presentazione di “Natura Italia”

In Italia i Parchi Nazionali sono 24 e coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare, mentre le Aree Marine Protette ammontano a 27, per un´estensione di circa 222mila ettari. A tutto questo si aggiungono due Parchi sommersi e il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2,5 milioni di ettari protetti. Questo grande mosaico di ambienti naturali consente all'Italia di tutelare un patrimonio di biodiversità che è il più elevato e significativo d'Europa.



Il Sottosegretario Barbara Degani sottolinea la necessità di "un portale che racconta la biodiversità, localizza precisamente i confini delle aree protette e contiene informazioni utili sia ai cittadini che alle istituzioni". E aggiunge: "Il Portale deve rappresentare un punto di partenza per altre progettualità. Ho già in mente come utilizzarlo nell'ambito del turismo sostenibile, altra grande risorsa per la green economy che nel nostro Paese stiamo iniziando a capitalizzare oggi".