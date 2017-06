Allarme estinzione per i pesci nei mari europei: rischio alto nel Mediterraneo

Più grandi sono i pesci, più sono vulnerabili e rischiano l'estinzione. E' l'allarme lanciato da uno studio dell'Università di Aberdeen, in particolare per quanto riguarda le specie di squali e razze nei mari europei. Tra le cause principali anche lo sfruttamento non sostenibile delle risorse ittiche, soprattutto nel Mediterraneo. Gli scienziati evidenziano che i pesci di dimensioni maggiori sono più vulnerabili a minacce come la pesca eccessiva, perché crescono più lentamente e quindi riescono con più difficoltà a raggiungere l'età per riprodursi.