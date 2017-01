Allarme climatico, il pianeta sta "impazzendo"

Lo scioglimento dei ghiacci all' Antartide , l'assenza della neve in montagna, le temperature superiori alla media stagionale e le alluvioni violente sono soltanto alcuni degli effetti tangibili della rivoluzione climatica che si sta scatenando sul pianeta. Secondo alcuni esperti, dipenderebbe da El Nino , un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque nei mesi di dicembre e gennaio mediamente ogni cinque anni, e che sta portando al ribaltamento delle stagioni .

Non sappiamo ancora se c'è una correlazione con l'effetto serra e quali altri cambiamenti potranno verificarsi andando avanti così, ma quel che è certo è che questi eventi meteo estremi si stanno verificando sempre più frequentemente e a farne le spese è la nostra salute.



E' evidente che l'alternanza esasperata di caldo e freddo concilia le cosiddette malattie di stagione e che il nostro fisico non è ancora in grado di adeguarsi agli sconvolgimenti epocali a cui stiamo assistendo.