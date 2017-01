20 gennaio 2015 Alla scoperta "silenziosa" dei mari: la seppia robot per riprese subacquee ecologiche Gli studenti dell'Istituto di Tecnologia di Zurigo hanno realizzato "Sepios", che riproduce il movimento del mollusco acquatico senza "disturbare" l'ecosistema marino Tweet google 0 Invia ad un amico

14:13 - Una seppia robot che fluttua silenziosa nelle profondità marine. Non si tratta di un'allucinazione, ma di "Sepios", un dispositivo per le riprese subacquee messo a punto dall'Istituto di Tecnologia di Zurigo. Imitando il movimento ondulato del mollusco grazie a speciali pinne laterali, la cyber seppia registra con l'obiettivo della sua telecamera la vita subacquea in maniera "ecologica", senza rumori o eliche che si impiglino nelle alghe.

La struttura - La capacità di "Sepios" di fluttuare nell'acqua con facilità deriva dalla sua speciale struttura a quattro pinne simmetriche, chiaramente ispirate alle seppie, manovrabili singolarmente a distanza. I nove raggi che le compongono, poi, ripropongono il classico moto ondulato dei molluschi marini grazie a una serie di ingranaggi conici. In questo modo "Sepios" riesce a muoversi in qualunque direzione e in maniera estremamente silenziosa, riuscendo a evitare qualunque ostacolo le si presenti davanti.



Una presenza "ecologica" - I risultati degli esperimenti hanno portato l'equipe a sostenere la natura "ecologica" della seppia robot rispetto ai dispositivi con eliche, che possono invece provocare rumore e impigliarsi tra alghe e piante marine. Il tutto senza "dare fastidio" l'ecosistema marino, come sottolineano gli stessi ideatori: "Il suo aspetto da animale marino crea poco disturbo nell'ambiente, il che rende il dispositivo ideale per le riprese della vita marina".