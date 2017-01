Al via le Biodomeniche dedicate alle degustazioni secondo natura

18:30 - Tornano le Biodomeniche di ottobre con mercatini, degustazioni, laboratori per fare pane e formaggio, pigiare l’uva e macinare il grano. Le aziende scendono in piazza per incontrare i consumatori, far assaggiare i prodotti e svelare qualche segreto. L’appuntamento nazionale della manifestazione dell'Aiab è a Roma il 12 ottobre, ma sono coinvolte anche Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Sicilia.

Valorizzare l'agricoltura familiare - Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione si lega alla celebrazione mondiale dell’anno internazionale dell’agricoltura familiare dell’Onu.



Vincenzo Vizioli, presidente di Aiab, evidenzia: "Proprio perché siamo nell’anno dell’agricoltura familiare e proprio perché il modello dell’agricoltura familiare è di gran lunga il più diffuso in Italia, è importante sottolineare che sono proprio queste piccole aziende quelle che più preservano il territorio e l’equità del lavoro perché producono in modo sostenibile e diversificato e rispettano i diritti dei lavoratori e le relazioni sociali".