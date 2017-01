Addio sprechi, realizzata in Svezia la casa-serra che si "auto-riscalda" grazie al sole

Una casa "verde" che sfrutta il meccanismo della serra per riscaldarsi , senza sprechi né emissioni. E' la soluzione abitativa scelta da una coppia di coniugi nei pressi di Stoccolma, in Svezia, e ideata dall'architetto Bengt Warne. Il riscaldamento interno è garantito dall'energia del sole, "trattenuta" da riquadri in vetro che circondano l'intera abitazione . I proprietari hanno anche previsto un sistema che depura le acque reflue e produce compost , permettendo l'irrigazione "sostenibile" di un orto.

La Naturhouse si è dimostrata capace di "resistere" anche alle rigide temperature invernali che si registrano in Svezia. I proprietari hanno ristrutturato la casetta estiva già esistente installando attorno a essa una serra tradizionale, al costo di circa 84mila dollari (circa 80mila euro).



L'intenzione originale di Warne era quella di creare una casa che fosse un vero e proprio "raccoglitore di sole", in cui utilizzare i flussi ciclici della natura per la produzione di energia, la depurazione dell'acqua, dell'aria e la produzione di compost. Oltre a tagliare i consumi legati al riscaldamento, la casa-serra permette ai coniugi Granmar-Sacilotto di "allungare" la resa stagionale delle colture, curando piante tipiche del clima mediterraneo come fichi, uva, pomodori, cetrioli.