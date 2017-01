Addio rifiuti elettronici, dagli Usa arrivano i dispositivi che si autodistruggono

Secondo l'Onu l'industria elettronica ha prodotto circa 41,8 milioni di tonnellate di rifiuti nel solo 2014. Per porre un freno a questa pericolosa forma di inquinamento, un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois ha sviluppato dispositivi in grado di "autodistruggersi", anche a comando e a distanza, ad esempio utilizzando segnali radio e calore come stimolo. In questo modo, spiegano sul sito dell'ateneo Usa, i materiali potrebbero essere riciclati molto più facilmente.

Smaltimento sostenibile - I ricercatori hanno realizzato circuiti elettronici in grado di dissolversi quando terminano il loro ciclo vitale, utilizzando diversi stimoli per innescare l'autodistruzione come il calore, la luce ultravioletta e sollecitazioni meccaniche. La disintegrazione può essere innescata anche a distanza, grazie a un ricevitore di radiofrequenza e a una bobina di riscaldamento a induzione. Gli scienziati hanno messo a punto anche un dispositivo in grado di dissolversi in acqua, con potenziali applicazioni in campo biomedico.



L'allarme dell'Onu: 50 milioni di tonnellate di e-waste entro il 2018 - La ricerca, pubblicata su Advanced Materials, potrebbe essere un importante passo verso la riduzione dell'inquinamento elettronico e una produzione più sostenibile. Quello dei rifiuti elettronici (e-waste) non è un problema da poco. Dei quasi 42 milioni di scarti prodotti nel 2014, soltanto una piccola parte (tra il 10 e il 40%) è stato riciclato e gestito in modo corretto. E neanche le previsioni non sono delle migliori: gli esperti dell'Onu dicono che la montagna di e-waste potrebbe raggiungere le 50 milioni di tonnellate già entro il 2018.