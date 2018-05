Addio inquinamento, trovato il sosia della plastica: riciclabile "all'infinito"

Una sostanza "sosia" della plastica, robusta e resistente, che può essere teoricamente riutilizzata infinite volte: è il frutto di una ricerca condotta dalla Colorado University e pubblicata sulla rivista Science . Il materiale, sintetizzato in laboratorio, promette di rivoluzionare il concetto di riciclo e, secondo gli scienziati, sarà in grado di competere con la plastica tradizionale. Quest'ultima è infatti responsabile di un inquinamento sempre più insostenibile .

E' ancora presto per quantificare il costo, ma il gruppo di ricerca guidato da Eugene Chen ritiene che in futuro la nuova sostanza potrebbe aprire una nuova era nell'utilizzo quotidiano dei materiali. "In linea di principio il nuovo materiale può essere riutilizzato infinite volte", ha affermato lo studioso.



Il "sosia" della plastica è formato da una lunga catena di molecole (detta polimero) con le stesse caratteristiche della plastica, ma a differenza di quest'ultima può essere riportata facilmente nella sua forma originaria, senza dover utilizzare sostanze tossiche e procedure complesse. Successivamente il polimero può essere utilizzato di nuovo in un'altra forma, in quello che Chen ha definito un materiale dal "ciclo vitale circolare".