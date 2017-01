3 aprile 2015 Addio cloro, a Londra la prima piscina pubblica che depura l'acqua con le piante Progettata nel quartiere di King's Cross da uno studio di architettura olandese, vedrà la luce entro l'estate e potrà ospitare fino a cento bagnanti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - Una piscina pubblica all'aperto che filtra e purifica l'acqua soltanto attraverso processi naturali innescati dalle piante. E' l'obiettivo del progetto King's Cross Pond Club, realizzato a Londra da uno studio di architettura di Rotterdam. Lo specchio d'acqua, che sarà più simile a un piccolo "laghetto" che a una vera e propria piscina, potrà ospitare fino a 100 bagnanti e permetterà di evitare l'utilizzo del cloro. La conclusione dei lavori è prevista per l'estate 2015.

Piante al posto del cloro - Per la pulizia della piscina verranno utilizzate piante acquatiche che diventeranno un nuovo habitat per la fauna locale. Al bando, dunque, il cloro, un elemento molto pericoloso per la salute e l'ambiente: i suoi composti organici sono infatti persistenti alla degradazione naturale, bioaccumulabili e tossici anche a basse concentrazioni. Per dare il tempo all'acqua di depurarsi e rigenerarsi, il numero di bagnanti ammessi ogni giorno verrà limitato scrupolosamente.



Un "laghetto" pubblico - L'idea alla base del progetto prevedeva la realizzazione di un ecosistema autosufficiente che accogliesse fauna e flora nel cuore della "giungla d'asfalto" londinese e che rappresentasse un'oasi al 100% naturale per abitanti e turisti. Al momento la piscina si trova in costruzione all'interno del nuovo Lewis Cubitt Park, nel quartiere di King's Cross. Costruita a due metri sopra il livello della superficie del parco, sarà lunga 40 metri e larga 10.