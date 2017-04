Addio bottiglie di plastica: in futuro l'acqua si berrà in bolle di gelatina

In futuro l'acqua sarà contenuta in bolle di gelatina commestibili, biodegradabili e grandi come palline da ping pong. E' l'invenzione messa a punto da una startup londinese con l'obiettivo di sostituire le bottigliette di plastica che inquinano l'ambiente. Le cosiddette "Ooho balls", prodotte a partire da alghe, sono insapori e si rompono in bocca a contatto con lingua e palato. Nel caso in cui non venisse ingerita, la membrana è in grado di decomporsi nell'arco di 4-6 settimane.