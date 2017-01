Addio bollette, per "ricaricare" la casa di elettricità basta un'ora di pedalata

La casa del futuro potrà essere alimentata pedalando: basterà un'ora di "cyclette" per avere energia elettrica sufficiente a coprire il fabbisogno di un'intera giornata. Il progetto è del miliardario statunitense di origine indiana Manoj Bhargava , che ha realizzato una bicicletta "speciale" pensata per i tre miliardi di persone che nel mondo non hanno accesso diretto all'elettricità . Il sistema si chiama Free Electric : le prime 10mila unità saranno distribuite in India a partire dal 2016.

La bicicletta, spiega Bhargava, "ha un funzionamento semplice e un costo non superiore ai 100 dollari, è facile da riparare in caso di bisogno e genera energia pulita, evitando anche il rischio di rimanere senza elettricità in caso di blackout". Il meccanismo permette quindi di convertire l'energia cinetica prodotta durante la pedalata, accumulandola per poi distribuirla alle varie utenze della casa nel corso della giornata.



Il sistema è uno dei progetti del laboratorio "Stage 2" allestito dall'imprenditore americano, nel quale un centinaio di ingegneri stanno lavorando anche al cosiddetto Rain Maker, che trasforma acqua di mare o inquinata in acqua potabile e adatta all'agricoltura, e al Renew, un dispositivo medico per migliorare la circolazione sanguigna.