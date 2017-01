Addio bollette, arriva la casa-container alimentata soltanto da rinnovabili

Una casetta di trenta metri quadri completamente alimentata da energie rinnovabili per dire addio a bollette e sprechi. E' il container off-grid - cioè non legato alla rete elettrica - progettato in Olanda dalla startup Sustainer Homes, autosufficiente dal punto di vista energetico e realizzato con materiali a basso impatto ambientale. Il prototipo è in grado di produrre circa 5mila chilowatt all'anno utilizzando un sistema misto eolico e fotovoltaico.