Addio alla plastica grazie agli insetti: larve trasformano i rifiuti in suolo coltivabile

Ogni anno negli Stati Uniti vengono prodotte circa 33 tonnellate di rifiuti di plastica , gran parte delle quali non sono considerati biodegradabili. Un'autentica montagna di spazzatura che però potrebbe trasformarsi in terreno coltivabile grazie alle larve di un insetto . Una ricerca sino-statunitense della Stanford University e della Beihang University ha dimostrato che gli esemplari della cosidetta tarma del cibo (plodia interpunctella) sono in grado di "digerire" plastiche e polistirolo producendo CO2 e suolo .

"Non ci saremmo mai aspettati un risultato del genere", hanno rivelato gli scienziati. "Ma questo non vuol dire - aggiungono - che le larve abbiano un apparato digerente capace di fare magie". Durante i test è emerso inoltre che i microrganismi presenti nello stomaco di questi "vermi" riescono a destrutturare il polietilene presente nei classici sacchi neri per l'immondizia.



Il prossimo obiettivo degli studiosi sarà quello di approfondire le capacità "digestive" di questi insetti e verificare se sono capaci di indurre la biodegradazione di plastiche utilizzate nei componenti automobilistici e delle microplastiche che inquinano le acque. La speranza è quella di riuscire a isolare i bioenzimi utilizzati dalle larve per dissolvere i rifiuti.