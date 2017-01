Acqua potabile dal mare, ricerca guidata dall'Italia: realizzata una nuova membrana "smart"

Membrane "intelligenti" in grado di rendere potabile l'acqua di mare, separandola dal sale, in breve tempo: è il risultato di una ricerca guidata da un gruppo di ricercatori italiani del Politecnico di Torino, in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology e l'University of Minnesota. La nuova tecnologia, descritta sulla rivista Nature Communications, è dieci volte più permeabile rispetto alle tecniche tradizionali e consente di ridurre gli sprechi di tempo ed energia necessari per la dissalazione.