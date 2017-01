Accordo tra Google e Fao per monitare le risorse idriche del pianeta

Le informazioni geo-spaziali sulle foreste fornite all'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), da parte di Google, sono "un primo passo verso una nuova - rivoluzionaria - gestione delle risorse naturali, quasi in tempo". Lo rende noto un comunicato, il quale spiega che Fao e Google stanno collaborando per far sì che i dati satellitari ad alta risoluzione diventino uno strumento quotidiano nella gestione delle risorse naturali mondiali.