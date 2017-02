A scuola per la salvaguardia dell'ambiente con "Insieme rendiamo il mondo più bello"

"Insieme rendiamo il mondo più bello" ha lo scopo di informare e formare piccoli consapevoli sulla salvaguardia dell'ambiente, partendo dalle buone pratiche in ambito delle gestione dei rifiuti e dall'incoraggiamento all'adozione dell'economia circolare.



Inoltre, attraverso la collaborazione con Carrefour Italia, dal 1° al 30 marzo per ogni prodotto acquistato nei punti vendita, Garnier devolverà 50 centesimi al Moige a sostegno dell’attività di formazione nelle scuole. "Questo importante progetto guarda al futuro dei nostri figli e alla salvaguardia del mondo che consegneremo loro", afferma Damien Favre, direttore di marca Garnier.



"Abbiamo l'opportunità – gli fa eco Grégoire Kaufman, direttore commerciale e marketing Carrefour Italia - di coinvolgere un numero considerevole di bambini, condividendo con loro valori basati sulla sostenibilità ambientale e il rispetto della natura, per far diventare i rifiuti una risorsa".



"Riciclare sin da piccoli per vivere in un mondo più pulito da grandi. Questo dovrebbe essere l'insegnamento da dare ai propri figli", è la convinzione di Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, condivisa anche da Marco Sachet, direttore dell'Istituto Italiano Imballaggio: "I bimbi comprenderanno facilmente l'importanza dei loro comportamenti e di quelli della loro famiglia".