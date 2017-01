A scuola di sostenibilità: successo per il progetto Snam nelle classi primarie

Il progetto educativo Snam - L'iniziativa promossa da Snam si è rivolta alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di tutta la penisola. Ad aggiudicarsi la seconda edizione è stata la classe quarta del "Circolo Lorenzini" di Caserta, premiata durante una giornata di giochi e laboratori dedicati agli studenti presso Explora, il museo per i bambini di Roma con la partecipazione della conduttrice televisiva di numerosi programmi sull'ambiente, Licia Colò. "E' importante - ha dichiarato - che una cultura della sostenibilità passi anche attraverso il gioco, perché soprattutto quando si è piccoli ci si deve avvicinare a questi principi che fino ad oggi purtroppo non sono passati con facilità nelle scuole".



La rete del sapere - Per ogni classe è stato messo disposizione un kit didattico che funge da supporto a e alunni per un facile apprendimento. Al resto hanno pensato la fantasia e l'energia dei ragazzini. "La biodiversità - ha detto Patrizia Rutigliano, direttore comunicazione Snam - fa del nostro Paese il primo Paese in Europa. Tutto questo bisogna dirlo, bisogna viverlo bene, e per questo abbiamo pensato che i bambini potessero essere i portavoce naturali di un percorso dedicato all'ambiente".



Per un futuro sostenibile - Aziende e scuole si incontrano così in una realtà nuova fatta di conoscenza ed energia, elementi fondamentali per costruire il futuro del Paese affrontati in linea con la direttiva "Europa 2020" promossa dalla Comunità Europea, che ha più volte segnalato l'importanza di uno sviluppo sostenibile e di un rafforzamento della formazione scientifica nei percorsi di studio delle nuove generazioni. Una "sfida" conclusa con successo dal gruppo Snam, che ha scelto la sostenibilità ambientale come valore chiave delle sue attività per un significativo miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.