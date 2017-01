A piedi nudi nel reggae: la missione ambientalista di Xavier Rudd

Lo chiamano il "Bob Marley biondo": spirito libero, chitarra in mano e barba hipster. E' Xavier Rudd, il cantautore australiano che ha fatto della difesa dell'ambiente e delle popolazioni aborigene la sua missione di vita. Cresciuto correndo tra i cespugli a piedi nudi, non indossa mai le scarpe e nelle note e nelle sonorità morbide del suo reggae, Rudd esprime tutta la sua vocazione ambientalista. Proprio come nel suo tormentone estivo, "Follow the Sun": un inno al sole, alla natura, alla vita.