A Milano il car sharing conviene più dell'auto di proprietà

18:36 - A Milano conviene di più usare il car sharing che la propria auto. La mobilità condivisa, oltre a giovare all'ambiente fa bene al portafoglio. Questa la conclusione di un'analisi dei costi commissionata dall'Unione nazionale consumatori. Lo studio è stato fatto considerando un uso poco intensivo della seconda auto, per esempio con tre spostamenti settimanali per 46 settimane, per un totale di 138 spostamenti.

I conti - Il costo dell'auto si aggira infatti intorno ai 2.418 euro all'anno, che comprendono 690 euro per l'accesso all'Area C e 552 per la sosta, mentre la spesa per il car sharing varia dai 538 ai 1.219 euro l'anno, senza includere i costi della sosta.



Inoltre, il car sharing potrebbe essere vantaggioso anche se usato come seconda macchina a tutto servizio: in questo caso il costo per anno varia da 1.653 a 5332 euro.