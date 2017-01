Vulcani come nursery per gli animali durante le ere glaciali

17:34 - A garantire la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali durante le ere glaciali sono stati i vulcani. Il vapore e il calore da loro prodotti sono stati decisivi per la biodiversità in base a uno studio coordinato dall'Università nazionale australiana e pubblicato su Pnas.

Garanzia per la sopravvivenza - La ricerca ha analizzato la presenza di forme di vita, in particolare insetti, muschi e licheni, attorno ad alcuni dei sedici vulcani presenti in Antartide attivi da almeno 20mila anni fa, dall'ultima era glaciale.



Aleks Terauds, responsabile dello studio, ha spiegato: "Chiaramente queste forme di vita non sono arrivate nel continente recentemente ma devono essere presenti lì da milioni di anni. Come però siano riuscite a sopravvivere alle passate ere glaciali, di queste la più recente si è conclusa 20mila anni fa, è stato per molto tempo un mistero".



Rifugio per la biodiversità - Realizzando una mappa delle specie esistenti, i ricercatori hanno scoperto che il numero delle forme di vita aumenta attorno ai vulcani. Questo dato, secondo i ricercatori, confermerebbe l'ipotesi per cui i vulcani siano stati una sorta di rifugio durante le ere glaciali e da cui i viventi hanno poi ripreso a distribuirsi sul territorio. Il calore sviluppato nel terreno è infatti in grado di creare "isole" con temperature di circa dieci gradi superiori alla media esterna. La scoperta di questi rifugi di biodiversità ha inoltre una grande importanza sull'identificazione dei luoghi antartici da tutelare con maggiore attenzione.