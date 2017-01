17:18 - "A nudo per amore", questa l'iniziativa delle volontarie dell'Enpa di Vicenza che si sono spogliate insieme ai loro animali. Cani, gatti, conigli, cavie peruviane e tartarughe si sono quindi prestati all’obiettivo per una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di dare visibilità agli animali scartati o sfruttati. Le foto realizzate da Linda Scuizzato sono raccolte in un taccuino.

Dalla parte di chi non può parlare - Le ideatrici del progetto spiegano: "Scegliendo questo taccuino, voi scegliete di stare dalla nostra parte, di proteggere chi non può esprimere il dolore della solitudine in un box o in una gabbia, il freddo degli inverni, l’inquietudine dell’abbandono, la fame, la sete, la sofferenza per essere stato bastonato, impallinato o investito da un’auto e lasciato lungo il ciglio di una strada, il patimento per essere stato imprigionato e vivisezionato, oppure inserito nel mercato nero dei combattimenti e delle corse clandestine, lo stillicidio dell’allevamento intensivo, del commercio illegale e dell’essere solo un cane da caccia".



I taccuini saranno prenotabili, a partire da lunedì 9 giugno, alla mail comunicazione@enpavicenza.it e attraverso la pagina Facebook dedicata, con un’offerta minima di 15 euro.