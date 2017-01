12:42 - Insozzano i marciapiedi, sporcano i parchi pubblici, inquinano le spiagge. Sono i 4.500 miliardi di mozziconi di sigarette che ogni anno vengono abbandonati nell'ambiente. Non sono innocui, contengono sostanze inquinanti, dalla nicotina alle tossine, agli agenti cancerogeni. Il dato emerge da uno studio condotto presso l'università statale di San Diego e pubblicato su Current Environmental Health Reports. Oltre alla denuncia, nel report si propongono possibili soluzioni.

Danni che durano dieci anni - I mozziconi possono rilasciare sostanze chimiche fino a dieci anni dopo il loro utilizzo, andando a inquinare l'ambiente. Nicotina, arsenico e piombo possono contaminare mari, fiumi e laghi, ed essere estremamente tossici per i microrganismi acquatici e i pesci. Per ridurre l'impatto del fumo sull'ambiente, viene proposto il divieto d'uso dei filtri, che nello studio vengono descritti come “una farsa” in termini di maggiore sicurezza per i consumatori.



Tutte le idee per liberarci dalle cicche - Altra richiesta è quella di rendere i produttori di sigarette responsabili dei costi sostenuti per la raccolta delle cicche, anche fissando una tassa anticipata sul riciclo dei mozziconi, o di incaricarli direttamente del ritiro di questi rifiuti. Si ipotizza poi l'obbligo di riportare informazioni sui pacchetti in merito alla tossicità dei mozziconi. Ultima idea è l'istituzione di un deposito cauzionale, come per le bottiglie di vetro, volto a incentivare i fumatori a riconsegnare i filtri usati.